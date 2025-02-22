Минское «Динамо» разгромило «Барыс» в матче чемпионата КХЛ 3×3
Минское «Динамо» одержало победу над казахстанским «Барысом» в матче девятого тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.
Встреча завершилась со счетом 7:2. В составе победителей дубли оформили Максим Слыш и Сергей Кузнецов. Также забросили Назар Анисимов, Владислав Лоновенко и Роман Серафимович. У казахстанцев две шайбы на счету Станислава Александрова.
Другие результаты игрового дня:
«Трактор» — «Авангард» — 2:4
«Трактор» — «Барыс» — 7:3
«Динамо» Минск — «Авангард» — 3:4 (булл.)