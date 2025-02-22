«Адмирал» одержал победу в Астане и продлил безвыигрышную серию «Барыса»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Барыса» Роман Старченко с передач Никиты Сетдикова и Тамирлана Гайтамирова. На 15-й минуте Никита Сошников сравнял счёт во встрече. На 24-й минуте Степан Старков вывел гостей вперёд. На 41-й минуте Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова забросил третью шайбу в составе «Адмирала».

На 47-й минуте уже Аркадий Шестаков с передач Егора Петухова и Никиты Сошникова укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте Динмухамед Кайыржан с передач Николая Шульги и Данила Бутенко отыграл одну шайбу «Барыса». Таким образом, «Барыс» потерпел восьмое поражение подряд.