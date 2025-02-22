«Локомотив» в овертайме обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» на своем льду переиграл «Сибирь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Неелов Ярослав

В основное время на гол Энди Андреоффа хозяева ответили шайбой Байрона Фрэза. Победу «Локомотиву» в овертайме принес точный бросок Егора Сурина.

Матч стал первым после возвращения в строй для вратаря ярославцев Даниила Исаева — хоккеист пропускал больше месяца из‑за повреждения.

С 89 очками «Локомотив» лидирует в Западной конференции. «Сибирь» потерпела четвертое поражение подряд, в активе команды 59 очков и 8‑е место на Востоке.

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