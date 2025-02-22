"Питтсбург" вывел Малкина из списка травмированных

Российский нападающий Евгений Малкин выведен из списка травмированных клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург". Об этом сообщила пресс-служба команды.

22 февраля "Питтсбург" проведет домашний матч регулярного чемпионата против "Вашингтона". Начало встречи - 23:00 мск.

26 января в середине первого периода гостевого матча регулярного чемпионата против "Сиэтла" (1:4) Малкин ушел в раздевалку после столкновения с канадским нападающим Чендлером Стивенсоном. Через несколько минут россиянин вернулся в игру, но затем вновь покинул площадку. Позднее пресс-служба "Питтсбурга" сообщила, что игрок не сможет продолжить матч из-за повреждения нижней части тела.

Малкину 38 лет. В нынешнем сезоне он провел 46 матчей, в которых отметился 9 заброшенными мячами и 25 голевыми передачами. Вместе с "Питтсбургом" Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

"Питтсбург" занимает 7-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков в 57 матчах.