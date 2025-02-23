Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

Комментатор Роб Рэй получил травму во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Журналист находился за бортиком между скамеек запасных, а защитник «Рейнджерс» Уилл Борген пытался бросить шайбу по борту, но случайно выбросил ее за пределы площадки. Шайба разбила лицо Рэю, он получил глубокое рассечение.

Игра прошла в ночь на воскресенье, 23 февраля. Победу со счетом 8:2 одержал «Баффало».

56-летний Рэй — бывший хоккеист. Большую часть карьеры канадец выступал за «Сейбрс».