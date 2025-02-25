НХЛ анонсировала следующий матч «Вашингтона» видеозаписью с Овечкиным

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Калгари Флэймз» в регулярном чемпионате, опубликовав видеозапись с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

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«13 шагов до истории», — указано в посте под видео с нарезкой нескольких голов, оформленных Овечкиным в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ. На счету российского хоккеиста 882 заброшенные шайбы, до повторения рекорда ему осталось 12 голов, а для того, чтобы побить достижение, нужно отличиться 13 раз.

Матч «Вашингтона» и «Калгари» состоится 26 февраля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вновь вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.