В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Встреча завершилась с разгромным счётом 7:2 в пользу красно-белых.

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В первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. На дубль капитана СКА Александра Никишина «Спартак» ответил дублем Александра Пашина и голами Александра Беляева и Германа Рубцова. Во втором периоде красно-белые забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин и по голу забили Михаил Мальцев и Николай Голдобин. Отметим, что стартовый голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Егора Заврагина после шести пропущенных шайб.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ.