Овечкин повторил рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) забросил победную шайбу. Отметим, что в игре форвард записал на свой счёт хет-трик.

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Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин забил свой шестой гол в возрасте 39 лет и повторил рекорд Бретта Халла, который забил шесть победных голов в сезоне-2003/2004.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 57 матчей.