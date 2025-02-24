В НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина «Эдмонтону»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на хет-трик нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Российский снайпер забросил шайбу в равных составах, затем отличился при игре в большинстве и оформил хет-трик голом в пустые ворота в концовке встречи. Одна из шайб Овечкина стала победной в матче.

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«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс. Это был впечатляющий перформанс», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам осталось забросить 12 шайб.