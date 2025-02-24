Игра российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина является безумием. Такое мнение высказал вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен, комментарий которого приводит портал RMNB.

В воскресенье 39-летний Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" (7:3).

"Это просто безумие, честно говоря, - сказал Линдгрен. - Я стараюсь использовать каждый свой шанс, чтобы увидеть, как он играет, как он забивает голы. И мне приятно видеть, как наша публика просто присоединяется к нам и поддерживает его. У нас есть команда, которая поддерживает его. Это был веселый матч".

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Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 882 шайбы. Он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 25 игр.