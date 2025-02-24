Вратарь "Вашингтона" Линдгрен назвал безумием игру Овечкина

Игра российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина является безумием. Такое мнение высказал вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен, комментарий которого приводит портал RMNB.

В воскресенье 39-летний Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона" (7:3).

"Это просто безумие, честно говоря, - сказал Линдгрен. - Я стараюсь использовать каждый свой шанс, чтобы увидеть, как он играет, как он забивает голы. И мне приятно видеть, как наша публика просто присоединяется к нам и поддерживает его. У нас есть команда, которая поддерживает его. Это был веселый матч".

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Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 882 шайбы. Он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 25 игр.

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