НХЛ сократила срок ожидаемого рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки 16 апреля в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс". Новой датой в лиге назвали 5 апреля, когда "Вашингтон" дома сыграет против "Чикаго".

На счету Овечкина 882 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 26 февраля дома против "Калгари". Столичная команда проведет еще 25 игр в регулярном чемпионате.