Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Овечкин забросил три шайбы в домашнем матче против "Эдмонтона" (7:3), став автором победной шайбы. Он повторил рекорд чешского форварда Яромира Ягра, на их счету по 135 победных голов. Овечкин довел число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 882, уступая по этому показателю только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 25 игр.