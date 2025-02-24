Канадец станет вторым среди самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо продлил контракт с клубом на два года.

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«Все уже решено — я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года», — приводит слова Ливо «Спорт-Экспресс».

По данным журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, Ливо будет зарабатывать 100 миллионов рублей за сезон, что сделает его вторым игроком в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Больше будет получать только форвард «Авангарда» Владимир Ткачев – 120 миллионов, сообщает «СЭ».

В 52 матчах этого сезона Ливо набрал 65 (41+24) очков. Он лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ. Ближайший преследователь Никита Гусев («Динамо» Москва) отстает на девять очков.