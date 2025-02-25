Нападающий СКА Кузнецов пропустит матч со «Спартаком»

Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит матч со «Спартаком», Ротенберг назвал причину
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард Евгений Кузнецов не сыграет во встрече со «Спартаком» из‑за острого респираторного заболевания.
— В каком состоянии СКА подходит к матчу со «Спартаком»?
— В целом мы видим, как команда с каждой встречей делает шаг вперёд. Возвращаются ребята, которые долго не играли. Конечно, это влияет на их игровой тонус. В то же время мы видим, как у каждого хоккеиста есть стремление побеждать, через трудолюбие и работу мы растём как команда в целом.
Сегодня, к сожалению, не примет участие в матче Евгений Кузнецов. У него ОРВИ. Бывают вынужденные изменения в звеньях. Мы стараемся максимально стабилизировать состав к плей‑офф. А ведь стабильность — это признак мастерства. Но жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учётом болезни Кузнецова.
— Кто его заменит в составе?
— Вернётся Сергей Толчинский и сыграет в том звене, где он может себя реализовать. С теми ребятами, которые в последнее время очень много забивают, здорово играют. По сути, у нас будут точечные изменения в звеньях, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».