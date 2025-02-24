Канадец из «Нефтехимика» сравнил между собой Москву и Санкт-Петербург

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Ди сравнил между собой Москву и Санкт-Петербург.

«В России много замечательных городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Мне больше нравится Санкт-Петербург, чем Москва. Он такой европейский город и стиль жизнь более расслабленный. В Москве сумасшедший трафик и очень много людей. Так что Санкт-Петербург — мой любимый город в России», – приводит слова Ди «РБ Спорт».

Ди отметил, что в свободное время предпочитает сидеть дома, смотря видео на Netflix, или, играя в Xbox.

В 49 матчах этого сезона 31-летний канадец набрал 23 (12+11) очка при показателе полезности «-27».

После 58 матчей «Нефтехимик» с 57 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. Отставание от «Сибири», идущей в зоне плей-офф, – шесть очков. У новосибирцев есть матч в запасе.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет на выезде против «Амура». Игра пройдет 28 февраля и начнется в 12:00 по московскому времени.