Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»

Четыре матча санкт-петербургского СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых в этом сезоне на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»
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Пять самых просматриваемых матчей КХЛ на «Кинопоиск» в сезоне-2024/2025:

  1. 30.01. 2025. «Спартак»СКА (3:4 Б).
  2. 01.02. 2025. «Динамо»СКА (3:4 ОТ).
  3. 16.02. 2025. «Авангард»«Ак Барс» (6:2).
  4. 25.01. 2025. СКА«Салават Юлаев» (3:2).
  5. 21.01. 2025. СКА – «Локомотив» (5:2).

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6) сообщил, что Матчи СКА — самые просматриваемые на «Кинопоиске», но «об этом никто не говорит». После чего телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне.

Хоккей
Роман Ротенберг
ХК Ак Барс
СКА
Салават Юлаев
Динамо
ХК Авангард
Спартак