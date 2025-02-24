Четыре матча СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске»

Четыре матча санкт-петербургского СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых в этом сезоне на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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Пять самых просматриваемых матчей КХЛ на «Кинопоиск» в сезоне-2024/2025:

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6) сообщил, что Матчи СКА — самые просматриваемые на «Кинопоиске», но «об этом никто не говорит». После чего телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне.