СКА в матче с московским «Спартаком» сыграет в Армейском комплекте формы

Во вторник, 25 февраля, в Санкт-Петербурге состоится матч Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Хозяева выйдут на лёд в Армейском комплекте формы.

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«Армейцы с Невы готовы к новой игре! Завтра на лёд СКА Арены снова выйдем в Армейском комплекте формы», — сказано в сообщении пресс-службы питерского клуба.

В предыдущем домашнем матче с «Кунь-Лунем», состоявшемся 22 февраля, СКА также выступал в форме, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Игра закончилась победой гостей со счётом 6:4.

В текущем сезоне СКА провёл 58 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.