Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном разговоре в жизни

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самом жёстком телефонном разговоре в жизни во время финала олимпийского турнира по хоккею на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

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— Где вы находились, когда Никита Гусев эпически сравнял счёт в меньшинстве? Ведь ситуация в финале была катастрофическая.

— Да, мы тогда оказались на краю пропасти. В тот момент, когда забивал Гусев, я находился на трибуне вместе с нашим аналитическим штабом и тренерами, которые не работали на лавке. В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жёстким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?

— Кто звонил?

— Не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жёсткий разговор в моей жизни. Но он привёл к такой шайбе, что мы сравняли счёт, а потом победили. И это произошло одновременно! — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, 25 февраля 2018 года российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли сборную Германии (4:3 ОТ) в финале Олимпийских игр в Пхенчхане.