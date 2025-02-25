Фетисов назвал самый популярный вид спорта в России

Вячеслав Фетисов считает хоккей самым популярным видом спорта в России.

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Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.