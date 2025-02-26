Пашин назвал причину результативности "Спартака" в матче со СКА

Причиной результативной игры "Спартака" в матче чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА стал умелый прессинг обороны соперника. Такое мнение ТАСС высказал автор хет-трика в игре форвард красно-белых Александр Пашин.

Во вторник "Спартак" обыграл в Санкт-Петербурге СКА со счетом 7:2. Пашин забросил две шайбы в первом периоде и еще одну во втором. Первый раз он отличился благодаря броску с острого угла, остальные два гола забил, сумев отобрать шайбу у соперников.

"По игре против обороны СКА нам говорили, что когда защитник находится спиной к полю, нужно стараться как можно быстрее на него "садиться". Мы эту установку выполняли и благодаря этому забили голы, - сказал Пашин. - С первым голом я должен был чуть раньше забивать, не забил, и хорошо, что получилось забить со второго броска. Во втором и третьем голах я пошел в прессинг и удачно выполнил работу, которую просят выполнять тренеры".

Благодаря победе "Спартак" обеспечил себе место в плей-офф. "Игра в плей-офф будет совсем другой историей, и сейчас загадывать, какой у нас будет соперник, не стоит. Одну игру проигрываешь, и ты на пятом месте, а выигрываешь - и ты уже на втором. Соперника в плей-офф не выбирают", - сказал Пашин.

Следующий матч "Спартак" проведет 27 февраля в Минске против местного "Динамо". Красно-белые в Западной конференции идут на втором месте.