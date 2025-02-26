Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и встал в ряд легенд. Видео

До нового снайперского рекорда НХЛ осталось 12 голов.

«Вашингтон» после паузы на Турнир четырёх наций выглядит роскошно – две победы с общим счётом 15:6. Отчасти причина этого кроется в том, что ни одного игрока «столичные» не делегировали на новоиспечённое соревнование. Но матч с «Калгари» даже в предматчевых раскладах не выглядел лёгкой прогулкой – «огоньки» продолжают бороться за плей-офф с «Ванкувером» и должны пытаться набирать очки в каждой игре.

В первом периоде канадская команда показала образцовый заряд, играя с заметным преимуществом против одной из лучших команд НХЛ. «Флэймз» перебросали соперника со счётом 14:5 и забросили две безответные шайбы. Первый гол забил Мартин Поспишил, переправив снаряд ногой в ворота Томпсона. Голевой передачей отметился белорусский защитник Илья Соловьёв – для него это первое очко в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А под занавес периода хозяева проспали подключение Коронато, который убежал «один в ноль» и переиграл голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Вашингтон» собрался, перехватил инициативу, начал зарабатывать удаления, но Владар не дал лидеру Востока сократить разрыв в счёте.

Давление «Кэпиталз» не утихло и в заключительном отрезке, Овечкин заработал удаление после того, как Юбердо ударил его по рукам. Тут-то и выяснилось, что офис Ови работает без выходных – Александр спустился немного вглубь и броском в касание распечатал голкипера «Калгари».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но закрепить успех не получилось – Джонатан Юбердо поставил точку и лишил «Вашингтон» надежды. 1:3 – «столичные» впервые проигрывают после паузы. Зато «Калгари» набирает важнейшие два очка и вытесняет «Ванкувер» из зоны плей-офф.

Для Овечкина гол становится 30-м в нынешнем сезоне – подобным достижением он отметился уже в 19-й раз в карьере и удерживает лидерство по этому показателю. А в возрасте 39+ столько шайб забрасывали только три человека – Горди Хоу, Теему Селянне и Джонни Буцик. До того, чтобы превзойти рекорд Гретцки, осталось всего 12 голов.