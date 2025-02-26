НХЛ после гола Овечкина "Калгари" обновила дату, когда он побьет рекорд Гретцки

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 3 апреля. Об этом заявила пресс-служба НХЛ, обновив собственный прогноз даты обновления данного рекорда. Овечкин забросил шайбу в матче регулярного сезона против "Калгари Флэймз", которая стала для него 883-й. Для того, чтобы побить рекорд Гретцки, россиянину осталось оформить 12 шайб. После данного матча средний показатель капитана "столичных" по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,71. При сохранении этого темпа россиянин забьет 895-ю шайбу в игре против "Каролины Харрикейнс" в начале апреля. Матч "Вашингтон" - "Калгари" завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (2:0, 0:0, 1:1). В составе "Калгари" авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.