НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин обойдет Гретцки

Национальная хоккейная лига в очередной раз изменила прогноз на дату, когда россиянин Александр Овечкин превзойдет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

За последнюю неделю лига уже не первый раз меняет свой прогноз. Причиной стала результативная игра Овечкина в последних матчах. В семи играх в феврале он забросил семь шайб, а в двух последних встречах - четыре.

После хет-трика в ворота "Эдмонтона" НХЛ предположила, что рекорд Гретцки падет 5 апреля в домашнем матче против "Чикаго". Но гол в ворота "Калгари" минувшей ночью по московскому времени заставил лигу пересмотреть этот прогноз.

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Теперь НХЛ считает, что это событие произойдет в ночь на 3 апреля, когда "столичные" в гостях будут играть против "Каролины".

На счету Овечкина 883 шайбы. Рекорд Гретцки - 894 гола.