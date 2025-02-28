Мичков вернулся в лидеры гонки бомбардиров‑новичков сезона НХЛ

20‑летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков возглавил гонку лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ среди новичков турнира, сообщает пресс‑служба НХЛ.

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Мичков набрал три (2+1) очка в матче против «Питтсбурга» (4:5 ОТ). Теперь в активе Матвея 44 (19+25) очков.

Россиянин делит первое место в гонке бомбардиров‑новичков с 21‑летним американским защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном. У американца тоже 44 (4+40) очка.

Третье место занимает 18‑летний канадский нападающий «Сан‑Хосе» Маклин Селебрини с 42 (18+24) очками.

Мичков перешел в «Филадельфию» летом 2024‑го. В КХЛ он выступал за СКА и ХК «Сочи».