Нападающий «Авангарда» возобновил тренировки после перелома челюсти

Нападающий «Авангарда» Рид Буше вернулся к тренировкам с командой после перенесенной операции.

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Форварду попали шайбой в лицо в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» 29 января, у игрока был диагностирован перелом лицевой кости.

— Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед, — приводит слова Буше пресс‑служба «Авангарда».

Хоккеист в среду тренировался в специальной защитной маске. В нынешнем сезоне 31‑летний Буше провел 42 матча, в которых набрал 37 (22+15) очков.

Следующий матч «Авангард» проведет 26 февраля, когда сыграет против «Витязя».

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