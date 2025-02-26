Овечкин раскрыл, как отдыхал во время паузы в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин раскрыл, почему полетел на отдых во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не в Дубай, а в Майами.

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Слова хоккеиста приводит Telegram-канал его команды.

«В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более что погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами — в бой!» — заявил Овечкин.

Пауза в НХЛ длилась с 12 по 20 февраля из-за Турнира четырех наций.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

В ночь на 26 февраля «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари Флэймз» со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Единственную шайбу «столичных» забросил Овечкин, который отличился на 45-й минуте.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 28 февраля против «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.