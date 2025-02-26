«Авангард» в овертайме обыграл «Витязь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Омский «Авангард» на своем льду в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Основное время матча в Омске завершилось со счетом 3:3 (2:1, 0:1, 1:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Николай Прохоркин, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов. У гостей отличился Владислав Цицюра, Джереми Рой и Иван Савчик. Победу омичам в овертайме принес Рид Буше.

Дмитрий Бучельников отдал 34 голевых передач в сезоне и побил клубный рекорд «Витязя» в КХЛ. Предыдущими рекордсменами были Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32).

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, команда Ги Буше с 72 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Витязь» потерпел второе поражение подряд, у подмосковной команды 50 очков и 10‑е место на Западе.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Прохоркин, 5:34 (бол.). Маклауд, 8:55 (бол.). Шарипзянов, 45:08. Буше, 61:57 (бол.). — Цицюра, 16:18 (бол.). Рой, 28:07 (бол.). Савчик, 54:36.