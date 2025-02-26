«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в своем 1000-м матче в КХЛ

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1.

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В концовке первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Ник Эберт, которому ассистировали Егор Алексеев и Данил Романцев. В середине второго периода «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — отличился Радэль Замалтдинов с передачи Никиты Дыняка. Через несколько минут Брукс Мэйсек вновь вывел хозяев вперёд с передач Александра Шарова и Даррена Дица.

Этот матч стал для «Автомобилиста» 1000-м в КХЛ и последним — на стадионе «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

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