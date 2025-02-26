«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1.

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в своем 1000-м матче в КХЛ
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В концовке первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Ник Эберт, которому ассистировали Егор Алексеев и Данил Романцев. В середине второго периода «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — отличился Радэль Замалтдинов с передачи Никиты Дыняка. Через несколько минут Брукс Мэйсек вновь вывел хозяев вперёд с передач Александра Шарова и Даррена Дица.

Этот матч стал для «Автомобилиста» 1000-м в КХЛ и последним — на стадионе «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей
Даррен Диц
Данил Романцев
Егор Алексеев
Александр Шаров
ХК Ак Барс