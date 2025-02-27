«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ 3×3

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче девятого тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Андрей Олейников, также забросили Павел Варфоломеев, Михаил Гончар и Евгений Чурляев. У новосибирцев шайба на счету Алексея Кривченкова.

Другие результаты игрового дня:

«Металлург» — «Ак Барс» — 5:6 (булл.)

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 5:4

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 6:3

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