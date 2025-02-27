«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ 3×3
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче девятого тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Андрей Олейников, также забросили Павел Варфоломеев, Михаил Гончар и Евгений Чурляев. У новосибирцев шайба на счету Алексея Кривченкова.
Другие результаты игрового дня:
«Металлург» — «Ак Барс» — 5:6 (булл.)
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 5:4
«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 6:3
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