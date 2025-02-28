Овечкин провел худший матч в сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал баллов за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз».

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39-летний форвард завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

В игре, которая прошла в столице США в ночь на 28 февраля, победили «Блюз» со счетом 5:2. В составе хозяев по разу отличились Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл, у гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Холлоуэй, Колтон Парэйко, Джейк Нейборс и Филипп Броберг, оформивший дубль.

В матче против «Калгари Флэймз», прошедшем в ночь на 26 февраля, 39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.