Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки

Дональд Трамп ответил на обвинения в адрес Уэйна Гретцки.

Ранее Гретцки многократно замечали на мероприятиях, которые устраивает действующий президент. Отношения между странами обострились на фоне заявлений Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом США, а также введения торговых пошлин.

Канадская пресса стала обвинять Гретцки в нелояльности, а в Эдмонтоне появилась петиция о переименовании улицы, названной в честь игрока.