СКА выступил с официальным заявлением по ситуации с Кузнецовым

Хоккейный клуб СКА опубликовал в своих социальных сетях заявление о ситуации, связанной с Евгением Кузнецовым и его возможном уходе из команды, а также попросил журналистов и блогеров с уважением отнестись к здоровью игрока.

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Ранее журналист Артур Хайруллин сообщил в своем телеграм‑канале, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за петербургский коллектив.

«Перед прошлым матчем со Спартаком Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьезнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте – здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению – здоровья!», - сообщают официальные ресурсы СКА.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ 32-летний российский форвард провел за армейцев с берегов Невы 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков по системе гол+пас.

Контракт хоккеиста с красно-синими рассчитан до конца сезона-2027/28.