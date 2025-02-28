Матвей Мичков вернул себе лидерство в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ, что о нём говорят в Америке

После возобновления регулярки Матвей набрал восемь очков в трёх матчах.

Матвей Мичков после возобновления чемпионата НХЛ буквально в огне! Несмотря на не самое большое игровое время (в сегодняшнем матче с «Питтсбургом», например, у него третье игровое время с конца среди всех нападающих команды, не считая Гарнета Хэтэуэя, который получил травму), он набрал 3 (2+1) очка и вернулся на первое место по очкам среди новичков лиги.

Его первый гол закончил матч для вратаря «Пингвинз» Алекса Недельковича и заставил того психовать. Американец сломал клюшку о ворота, а вернувшись на скамейку, в ярости хлопнул калиткой и что-то орал, после чего ушёл в подтрибунное помещение.

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«Мичковомания бушует! Он выглядит свежим и показывает лучший хоккей в сезоне»

«Мичковомания бушует! Матвей Мичков сейчас точно не выглядит выдохшимся. Когда он набрал всего девять очков в 28 матчах перед паузой на Турнир четырёх наций, стало очевидно, что ему нужен отдых, чтобы прийти в себя. Сейчас, когда регулярка НХЛ возобновилась, Мичков выглядит совершенно свежим и, возможно, показывает лучший хоккей в сезоне.

Сегодня он оформил дубль, а также сделал передачу, теперь на его счету уже 44 очка в дебютном сезоне НХЛ. Это уже четвёртый матч из последних пяти, в которых 20-летняя русская сенсация набирает как минимум по два очка. На его счету восемь очков в трёх матчах после возобновления чемпионата, и он не показывает никаких признаков замедления.

Первый гол Матвей забил ближе к середине игры, когда подхватил отскок от борта и продемонстрировал свои мягкие руки, чтобы искусно завести шайбу в ворота и увеличить преимущество «Филадельфии» до 3:0 (а также довести Алекса Недельковича до эпичного нервного срыва).

Через несколько минут он вновь забил, реализовав большинство и сделав счёт 4:2. У Мичкова уже 19 голов в сезоне, и, можно сказать, он вернулся в гонку за «Колдером», — пишет Broad Street Hockey.

«Великолепный матч Мичкова был испорчен ошибкой в овертайме»

«Матвей Мичков провёл большой матч в атаке. Сыграв всего 13.54, он набрал 3 (2+1) очка и вырвался в лидеры гонки снайперов среди новичков, также он теперь делит первое место в гонке бомбардиров среди новичков.

Мичков продолжает показывать впечатляющий хоккей после Турнира четырёх наций. Однако великолепный матч был испорчен из-за одной ошибки в овертайме. Матвей не единственный, кого можно винить, но он упустил Малкина в средней зоне, позволив тому проскочить по левому краю, провести атаку два в одного и забить решающий гол. Ошибки случаются, не зря это называют «ошибкой новичков». Мичков молод, и он вынесет из этого урок. Однако после того, как он провёл такой хороший матч, неприятно видеть, что он упустил Малкина в этом моменте», — пишет Philly Hockey Now.

Мичков всё понимает и продолжает учиться. «Всегда приятно забивать голы, отдавать передачи, но всё-таки самое главное, чтобы выигрывала команда. Сегодня обидное поражение, в овертайме пропустили нелепый гол. Немного не разобрались, где чей игрок, и получили за это. С такими игроками, как Малкин и Кросби, нельзя ошибаться. К сожалению, сегодня не получилось. Взяли одно очко, хотелось бы больше, однако будем двигаться дальше. Будем готовиться к следующему матчу, его надо выигрывать», — сказал Матвей после игры.

Ждём от Мичкова новых свершений в матче с «Виннипегом». И будем надеяться, что на этот раз обойдётся без ошибок.