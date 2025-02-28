Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

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В ночь на пятницу, 28 февраля, россиянин в игре против «Филадельфия Флайерс» (5:4) забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Второй гол Малкина в овертайме стал победным.

Второй звездой дня признан американский форвард «Юты» Клейтон Келлер. В игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1) он забросил шайбу и сделал четыре результативные передачи. Тройку лучших игроков замкнул российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, во встрече с «Калгари Флеймс» он оставил свои ворота сухими.

Малкин в нынешнем сезоне провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 12 голов и 29 результативных передач.