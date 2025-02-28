«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» в гостях одержал победу над «Адмиралом» (3:2 Б) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Салават Юлаев»

Основное время матча во Владивостоке завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Никита Сошников и Александр Шепелев, у «Салавата» точные броски на счету Джошуа Ливо и Нэйтана Тодда.

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал хоккеист уфимского клуба Егор Сучков.

«Салават Юлаев» с 79 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» (63) располагается на седьмой строчке.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сошников, 4:08. Шепелев, 56:09. — Ливо, 16:36 (бол.). Тодд, 29:07.

Победный буллит: Сучков