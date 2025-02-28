Овечкин обратился к Дзюбе перед рестартом сезона РПЛ

Известный российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе перед рестартом сезона РПЛ. Видео с обращением Овечкина выложила пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале клуба.

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«Погоня за рекордом продолжается на двух континентах. Ови рвётся к величию в НХЛ, а Артём Дзюба стремится стать лучшим в истории российского футбола. Заряд мотивации получен. Уверены, что Артём Сергеевич не подведёт!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».

Для тольяттинской команды сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в субботу, 1 марта. В этот день «Акрон» сыграет с «Пари НН» на выезде. Игра начнётся в 14:00 мск.