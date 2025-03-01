Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы

В эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». На момент написания новости в игре перерыв перед вторым периодом, гости ведут со счётом 2:1.

© Чемпионат.com

Единственный гол в составе хозяев на текущий момент в свой актив записал российский нападающий Валерий Ничушкин, ему ассистировали Натан Маккиннон и Мартин Нечас. Эта шайба стала для россиянина первой после паузы, связанной с восстановлением от травмы.

Напомним, форвард не играл из-за травмы с 1 января. Это его второй матч в текущем году. Первой игрой стала прошлая встреча с «Нью-Джерси Дэвилз», в которой он отличиться результативными действиями не сумел.