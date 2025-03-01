Журналист высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота

Журналист The Score Джон Матис отреагировал на споры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много забивает в пустые ворота. Напомним, в активе форварда 64 шайбы в пустые ворота за карьеру.

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«Несмотря на всю шумиху вокруг семи голов Овечкина в пустые ворота в 43 играх этого сезона, у россиянина всего на девять голов больше, чем у Гретцки в общей сложности (64-55).