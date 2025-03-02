Овечкин побил российский рекорд НХЛ по набранным очкам в 39+ лет

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в возрасте 39+ лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет "Чемпионат.com". 1 марта "Кэпиталз" уступили "Тампе-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе "Лайтнинг" отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота). На счету Овечкина 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач в текущем сезоне НХЛ. Он показал лучший результат среди россиян в этом возрасте и старше среди россиян в истории НХЛ. По этому показателю он обошел бывшего игрока "Детройт Ред Уингз" Игоря Ларионова, у которого было 47 баллов. Овечкин продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Шайба, заброшенная в матче с "Тампой-Бэй Лайтнинг", стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.