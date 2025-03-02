Илья Сорокин стал вторым российским вратарём в истории, забившим гол в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, отметившимся заброшенной шайбой. Это случилось в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (7:4), который прошёл вечером 1 марта.

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Напомним, шайба была записана на Сорокина в результате того, что нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил её в свои пустые ворота в концовке встречи после отражённого броска россиянином.

Отметим, что первым российским вратарём, забивавшим гол в матче НХЛ является Евгений Набоков, который 10 марта 2002 года поразил ворота «Ванкувер Кэнакс», выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Он отправил шайбу в пустые ворота «косаток» незадолго до финальной сирены броском по центру.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Сорокина 44 матча, в которых он отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,77 и трёх шат-аутах.