Главный тренер "Сочи" Зубов пропустит ближайшие матчи команды в КХЛ

Главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Сергей Зубов пропустит предстоящие матчи команды из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщила пресс-служба "Сочи".

Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Титов.

"Сергея Зубова не будет на скамейке "Сочи" в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации. Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких - важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем", - говорится в сообщении.

"Сочи" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 58 матчах. Следующую встречу команда проведет 2 марта дома против лидера регулярного чемпионата ярославского "Локомотива".