Панарин стал третьим россиянином с 60 очками в сезоне НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Рейнджерс» одержала уверенную победу над «Нэшвиллом» с сухим счетом 4:0, сообщает ТАСС. В этой встрече одним из главных героев стал Артемий Панарин, который не только открыл счет на 9-й минуте, но и добавил в свой актив голевую передачу.

Этот матч позволил россиянину достичь отметки в 61 очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне, что делает его третьим российским игроком, преодолевшим рубеж в 60 очков вслед за Никитой Кучеровым и Кириллом Марченко.

«Рейнджерс» в настоящее время занимают пятое место в Столичном дивизионе, имея 64 очка после 60 игр. Соперники из «Нэшвилла» находятся на предпоследнем, седьмом месте в Центральном дивизионе с 49 очками по итогам такого же количества матчей. В следующих встречах «Рейнджерс» примут «Айлендерс» на домашнем льду, в то время как «Нэшвилл» отправится на выездной матч против «Бостона».

Другие российские хоккеисты также отличились в играх 3 марта. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков уверенно защищал свои ворота, отразив 15 бросков в матче против «Калгари», который завершился победой в овертайме со счетом 2:1. Алексей Торопченко из «Сент-Луиса» отметился девятой голевой передачей в сезоне в игре против «Далласа», несмотря на поражение своей команды со счетом 3:6.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Панарин принес победу «Рейнджерс» над «Бостоном», забросил десятую шайбу в сезоне в матче против «Детройта», а также набрал 800-е очко в НХЛ.