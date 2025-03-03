"Его броски почти невозможно заблокировать". Насколько в НХЛ сложно играть против Овечкина

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) без малого 20 лет, однако соперникам до сих пор сложно подстроиться под его действия на льду, включая броски. В том числе этим игравшие против него хоккеисты объясняют сверхвысокую результативность россиянина.

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Российский капитан "Вашингтона" все ближе к тому, чтобы догнать Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. У канадца 894 гола, Овечкин в субботу отличился в домашней игре с "Тампой" (1:3) и отстает от важной отметки уже на 10 шайб.

Большинство голов Овечкин забивает в результате перевода ему шайбы на левый край атаки, после чего, как правило, следует бросок в касание. Нередко он это делает, находясь в левом круге вбрасывания, и это место уже получило прозвище "офис Овечкина". Часто подобным образом россиянин забивает, когда "Вашингтон" имеет численное преимущество, и эта комбинация отработана в его команде до автоматизма.

У Овечкина не отнять умения исполнять кистевой бросок, словно пряча его от вратаря, также он любит подключаться и завершать атаки с ходу. К примеру, месяц назад в игре с "Филадельфией" (4:3) он забил Ивану Федотову, оказавшись справа. В такой ситуации немаловажную роль играет и физическая форма Овечкина, которая в 39 лет до сих пор позволяет ему успешно принимать участие в завершении контратак. Пожалуй, тяжело представить Овечкина только борющимся на пятачке, хотя при его габаритах у него есть такая возможность.

"Такие парни, как Овечкин, всегда причиняют тебе боль"

Хорошая форма Овечкина позволяет ему в физическом плане и воздействовать на соперников, в чем убедился и игравший в НХЛ, ныне выступающий за ЦСКА защитник Фредрик Классон. "Соперникам стоит остерегаться и его "хитов", - рассказал он ТАСС.

Швед рассказал, как пострадал от Овечкина, когда в одном из матчей против его "Оттавы" россиянин оформил хет-трик. Это был первый матч "Вашингтона" в сезоне-2017/18, который завершился для "столичных" выигрышем Кубка Стэнли. "Я помню, что играл против него пару раз, он сделал хет-трик в матче с "Оттавой", за которую я тогда выступал. Я тогда блокировал несколько его бросков. Было очень больно, и я был счастлив, что на мне была защита", - сказал он.

"Оттаву" тогда возглавлял нынешний главный тренер "Авангарда" Ги Буше. "Когда на противоположной стороне есть такой парень, как Овечкин, это всегда причиняет тебе боль", - говорил он тогда.

Манера игры Овечкина многим защитникам известна давно, однако справиться с ним не могут до сих пор, отметил в беседе с ТАСС двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов, выступающий ныне за "Торпедо".

"Он большой мастер, много лет играет в НХЛ, и если под него можно было подстроиться и как-то прочитать, что он может сделать, это бы уже сделали. Если до сих пор не могут подстроиться под его броски, это показывает уникальность его и его броска. Александр - большой бомбардир, поэтому больше сложностей он доставлял как вратарям, так и защитникам, играющим против него. Его бросок практически невозможно заблокировать", - сказал Войнов, добавив, что с Овечкиным было сложно вести единоборства в углу.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 4 марта по московскому времени дома против "Оттавы". По прогнозам НХЛ, Овечкин может установить новый рекорд уже 3 апреля в домашнем матче с "Каролиной".