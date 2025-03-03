Назаров высказался о провальном выступлении «Барыса» в КХЛ

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана, известный российский специалист Андрей Назаров высказался о провальном выступлении казахстанского клуба в КХЛ в сезоне – 2024/2025, расположившегося на последнем месте в лиге.

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