Овечкин посетил вечер памяти, посвященный жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще несколько игроков команды посетили вечер памяти Legacy on Ice, который посвящен жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети X.

© Газета.Ru

Хоккеисты встретились с семьями пострадавших и поблагодарили сотрудников специальных служб спасения.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Среди россиян в списке оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами в США. На вечере памяти выступил сын Наумова и Шишковой — Максим Наумов, фигурист, катающийся под флагом США.