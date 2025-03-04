НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 3 апреля в домашней игре против "Каролины". Теперь в лиге считают, что Овечкин установит новый рекорд 6 апреля в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

На счету Овечкина 884 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 21 матч.