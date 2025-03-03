Экс-хоккеист раскрыл секрет успешного броска Овечкина

Тренер «Спартака» и бывший хоккеист Алексей Ковалев в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может наносить бросок без подготовки и из любой ситуации.

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У Овечкина 31 гол и 17 передач (48 очков) в 44 матчах сезона. Он лучший снайпер «Вашингтона» и четвертый бомбардир команды.

— Вас удивил недавний хет‑трик Овечкина в матче с «Эдмонтоном»?

— Саня уже ничем не удивляет. От него всё что угодно можно ждать. Мы вот с Юричем (Алексей Жамнов) недавно разговаривали — видно, что Овечкин на самом деле уделяет много внимания своему броску, который тренирует даже летом. Видно, что это его конек.

— А в чем секрет его броска?

— Во‑первых, Овечкин может это делать без подготовки. Во‑вторых, ему без разницы, как идет шайба — удобная или неудобная, прыгает она или нет. Он бросает в любой ситуации.

В этом‑то и заключается талант, чтобы хоккеист мог из любых позиций и любую шайбу бросить. Это равносильно тому, как нас в детстве учили, что пас нужно всё время отдавать точно. А потом я в Америку приехал, и там передачи отдают и в ноги, и в коньки, но там люди любой пас принимают. Так что для этого тоже надо иметь талант.

А так, как бросает Саня, — это несомненный талант. Продолжай в том же духе! — сказал Ковалев «Матч ТВ».

В активе Овечкина 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у Овечкина 956 заброшенных шайб в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).