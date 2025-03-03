Никита Гусев вышел на шестое место в в списке лучших снайперов КХЛ

В эти минуты на в Москве на льду «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч КХЛ между местным «Динамо» и Автомобилистом» из Екатеринбурга. Нападающий бело-голубых Никита Гусев открыл счёт в матче, забросив свою 242-ю шайбу в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Он сравнялся по голам с Сергеем Широковым, занимающим шестое место в списке лучших снайперов КХЛ.

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На момент выхода новости закончился первый период. Счёт 3:1 в пользу динамовцев.

Гусев перешёл в «Динамо» перед началом сезона-2023/2024. В текущем чемпионате 32-летний форвард сыграл за команду 61 игру и набрал 58 (24+34) очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ в этом сезоне.