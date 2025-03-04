Фетисов предложил провести товарищеский матч между Россией и США

Депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС предложил провести товарищеский хоккейный матч между командами России и США.

Он подчеркнул, что ранее была запущена «машина по деградации всего, что связано с нашей страной, с нашими двусторонними отношениями», а сегодня пришло время это менять.

«Мне кажется, это самый быстрый способ — собрать ветеранов, которые известны по обе стороны океана, и сыграть матч», — отметил Фетисов.

22 февраля посольство России в Оттаве провело дружественный хоккейный матч с канадцами в Оттаве.

Позже посол России в Оттаве Олег Степанов заявил в интервью ТАСС, что канадцы скучают по хоккейному противостоянию двух стран и с надеждой ждут новых матчей.