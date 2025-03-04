Почему «Барыс» провалил сезон в КХЛ

В своё время за подобные вещи выгоняли и понижали в классе «Ладу», «Югру» и новокузнецкий «Металлург».

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Поражение со счётом 0:8 в Челябинске от «Трактора» – яркое доказательство нынешнего состояния «Барыса», чётко показывающее, как астанчане проводят сезон-2024/2025. Худшая команда регулярного чемпионата КХЛ уже давно не играет, а попросту доигрывает сезон. Увы, но некогда грозный и конкурентоспособный «Барыс» стремительно превратился в мальчика для битья, а ведь хоккей для Казахстана – особенный вид спорта. Тем печальнее наблюдать за происходящим.

Рассуждать о непосредственно демонстрируемом «барсами» хоккее и проводить его анализ нынче просто бессмысленно: у команды нет ни тактики, ни идеи, ни мысли, ни должного желания. По ходу регулярки в столице Казахстана уже успели сменить нескольких главных тренеров, поставить к рулю новое руководство, убрав Бориса Иванищева и назначив генеральным директором Нурлана Оразбаева, повыгонять всех североамериканских легионеров. И ладно бы у казахстанцев действительно был некий переходный период или, как говорят в Северной Америке, производился «ребилд» (перестройка), но ведь ничего подобного нет и в помине: в клубе полный хаос и непонимание, что делать дальше.

«В КХЛ идёт активная подготовка к плей-офф, кубковые восьмёрки, по сути, определились давно. Увы, есть и команды-разочарования, например, «Барыс». Хочется, чтобы новое руководство казахстанского клуба, идущего в аутсайдерах и проигрывающего матчи со счётом 0:8, сделало выводы. Не всё можно вывозить на молодёжи, особенно если ты рассчитываешь на положительный результат. Любая команда и её болельщики хотят побеждать. Я знаю, что в «Барысе» всегда были одни из лучших легионеров в лиге: вспомните Доуса, Бойда, Боченски, Даллмана. Будем надеяться, что в руководстве поймут суть всех проблем, потому что нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане, где этот вид спорта ценят и любят», – верно заметил бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана, известный российский специалист Андрей Назаров.

Хорошо, в «Барысе», как было заявлено, взяли курс на омоложение состава и решили сделать ставку на местных воспитанников, а также не стали трогать опытных россиян вроде Антона Бурдасова. Но ведь во всём должны быть мера и понимание, где и на каком уровне ты выступаешь. Недавно и вовсе произошёл вопиющий случай: прямо по ходу регулярного чемпионата сразу 11 человек из «Барыса» отправились выступать за сборную Казахстана на Азиатских играх. Сражаться, простите за такое громкое слово, со сборными Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайбэя.

Интересы сборной, конечно, никто не принижает, но не в разгар сезона и не на соревнованиях, мягко говоря, сомнительного уровня, куда можно было спокойно отправить ребят из чемпионата Казахстана.

Странно, что не последовало реакции со стороны КХЛ, но о происходящем с «Барысом» и о непрофессиональном, на мой взгляд, отношении клуба к делу я обязательно спрошу у президента лиги Алексея Морозова при первой же возможности. Состав «барсов» сейчас и так слабейший в истории выступлений команды в лиге, а тут ещё и такие фокусы с массовым отъездом игроков. Ситуацию усугубила и тяжёлая травма основного вратаря Никиты Бояркина: теперь казахстанской сборной будет сложно сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Нужно чётко понимать: «Барыс» в таком плачевном состоянии сильно бьёт по возросшему имиджу Континентальной лиги. Нынче, в эпоху жёсткого потолка зарплат, в моде мощная конкуренция и битва за очки в каждой встрече, а в нашем случае мы видим поднятые кверху лапки.

Помните о рейтинге, который ежегодно подсчитывается в КХЛ? В том числе и на его основании из лиги в своё время выгоняли новокузнецкий «Металлург», «Югру» (оба клуба нынче выступают в ВХЛ), а также «Ладу», которую, правда, уже вернули. Рижское «Динамо», «Слован», «Йокерит», «Медвешчак», «Атлант» – там другие, в том числе и политические истории.

Так вот — уже даже не серьёзный звонок, а самый настоящий колокольный набат должен прозвучать для «Барыса». Этому клубу пора выносить серьёзное предупреждение. Пресс-конференции главного тренера Галыма Мамбеталиева из серии «вышли несобранными», «будем разбираться» и «всё будет нормально» не лезут ни в какие ворота, а чёткого понимания по финансированию и комплектованию казахстанской команды на следующий сезон до сих пор нет.

Континентальная лига – международный турнир, позиционирующий себя вторым по силе и значимости в мире — после НХЛ. Да, кризисные времена могут случиться у любого клуба, а Казахстан – стратегический партнёр России, однако ни о каком наплевательском отношении и безразличии по части спорта не может идти и речи. Спрос с «Барыса» должен быть жёстким и справедливым, на уровне высших лиц КХЛ.